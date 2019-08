L'avventura, un sos per i fiumi

CREMONA (26 agosto 2019) - L’ha chiamata ‘Pesce volante’ per rendere omaggio alla fiaba che il nonno gli raccontava quando era bambino e la sta utilizzando per sensibilizzare istituzioni e cittadini sul rispetto per l’ambiente. Stiamo parlando della speciale canoa, costruita interamente con materiale da riciclo e in particolare bottiglie in plastica, con la quale il 35enne di Como Cristian Civati sta raggiungendo la foce del Po. Dopo aver percorso l’Adda partendo da Olginate.

Nei giorni scorsi è passato da Pizzighettone, Castelnuovo Bocca d’Adda, si è immesso nel Po all’altezza di Isola Serafini di Monticelli e quindi ha fatto tappa a Cremona. Ieri è arrivato a Guastalla e conta di sbarcare a Porto Tolle, nel delta, entro la fine della settimana. Una discesa complessa, soprattutto perché affrontata con un mezzo non convenzionale. Il viaggio di Cristian sta andando avanti anche grazie agli amanti del fiume incontrati lungo il percorso, che ringrazia di cuore, ma gli inconvenienti non sono mancati: un ribaltone in acqua, qualche sbarramento di troppo, temporali improvvisi che hanno bagnato la sua tenda. Ma nonostante il ritardo sulla tabella di marcia, il 35enne è intenzionato a concludere il suo viaggio. Per ribadire che laghi, fiumi, torrenti e mari devono essere valorizzati e rispettat.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO