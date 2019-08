Morto Faelutti, l’orefice di via Solferino

CREMONA (24 agosto 2019) - Giuseppe Faelutti, orefice del negozio di via Solferino, La clinica dell’orologio, è morto oggi a 68 anni, dopo una breve e inesorabile malattia. Lascia la moglie Maria, i figli Cristiano, Michela e Mattia e i fratelli Claudio e Massimo. I funerali si terranno martedì mattina, nella chiesa di San Pietro. Orefice di lungo corso, Faelutti gestiva con i fratelli Claudio, esperto orologiaio, e Massimo, incassatore, l’azienda di famiglia, di cui fanno parte La clinica dell’orologio e altri tre negozi: a Pontevico, al Cremona 2 di Gadesco e a Desenzano. «Mio fratello si era formato lavorando presso l’oreficeria C’è, per poi specializzarsi con l’orefice Resconi — racconta il fratello Claudio —. Mio padre aveva voluto che ognuno di noi figli si specializzasse in un aspetto del nostro mestiere. Giuseppe era uomo di laboratorio; lui stava dietro le quinte, io mi sono occupato di orologeria, mentre Massimo fa l’incassatore».

