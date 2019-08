Urta un'auto mentre la sorpassa e non si ferma

PELLEGRA/CASTELLEONE (24 agosto 2019) - Stesso punto, incidente simile, fortunatamente con esiti meno gravi, a quello di un mese fa. Poco prima delle 13, a Pellegra, un’auto in fase di sorpasso ha urtato la vettura che la precedeva, allontanandosi poi dalla scena dell’incidente. La conducente tamponata, una 68enne residente nel borgo, se l’è cavata con un enorme spavento ma ferite leggere. Delle ricerche del mezzo in fuga, pare un’utilitaria Fiat, se ne stanno occupando la polizia stradale e la polizia locale di Castelleone, che hanno già acquisito elementi utili per arrivare all’esatta individuazione del veicolo.

