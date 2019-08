Si finge della Finanza per giocare alle videolottery, denunciato

CREMONA ( 24 agosto 2019) - Si finge della Finanza per giocare alle videolottery: G.L., 39enne, nato a Castellamare di Stabia (Na), residente a Brescia, cuoco, è stato denunciato per il reato di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale su qualità personali proprie. L'uomo insisteva per giocare alle videolottery in un bar di via Mantova al di fuori dell’orario consentito. Al rifiuto del barista, il 39enne ha dichiarato di appartenere alla Guardia di finanza esibendo un biglietto estratto dal portafoglio. Il barista in difficoltà per l’insistenza del 39enne ha richiesto l’intervento di una pattuglia dei carabinieri. Ai militari l'uomo ha poi spiegato di non essere un finanziere, ma di aver solamente lavorato, per qualche mese come cuoco, presso un soggiorno marittimo frequentato dai militari della Guardia di Finanza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO