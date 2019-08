Crociere al mercato, mese da record

FORMIGARA/PIZZIGHETTONE (23 agosto 2019) - Dovevano terminare l’ultima settimana di luglio. Invece, a grande richiesta, non sono mai cessate. Le crociere del giovedì mattina tra Formigara e Gera non sono mai state così al centro dei riflettori, tant’è che ieri mattina hanno guadagnato la ribalta nazionale: in due diverse edizioni ne ha parlato addirittura il Tg1, che ha ripreso il servizio e mostrato le immagini girate ieri dalla troupe del Tg3 regionale. Nelle ultime tre settimane, con una una media di cinquanta passeggeri per viaggio, il pontone Capinera ha fatto la spola tra le due località rivierasche, navigando tra colori incantevoli e il verde della valle dell’Adda. Bello, poi, che a bordo dell’imbarcazione ci fossero donne di tutte le età e soprattutto bambini, ai quali sono state illustrate e spiegate le meraviglie naturalistiche del fiume, dai suoi abitanti (cigni, airono, cormorani).

