Rubano bici in centro, investiti al primo incrocio

SONCINO (24 agosto 2019) - Stanno facendo la spesa in un negozio di alimentari quando due sorelle casalinghe soncinesi, affacciandosi oltre la porta, non trovano più le biciclette e notato due uomini scappare a gran velocità. Forse troppa, però. Fatti nemmeno 200 metri, infatti, i due malintenzionati sono stati investiti dall’auto di un altro residente che si è subito offerto di prestare soccorso. Abbandonata una delle bici e un po’ malconci, gli spericolati e sfortunati criminali sono saliti in sella al ciclo non danneggiato e si sono dileguati. A commentare la curiosa vicenda è una delle vittime, quasi sorridendo nonostante il torto subito: «E’ stata una situazione piuttosto frenetica e assurda. La mia bici ora è distrutta, quella di mia sorella, un mezzo vecchiotto, sparita. Ma loro si sono fatti investire. Mi chiedo se ne valesse la pena».

