Contrasto alla droga: controlli di polizia in città

CREMONA (23 agosto 2019) - Prosegue ininterrottamente l’attività di prevenzione generale e di controllo del territorio della Questura di Cremona, indirizzata in particolare al controllo delle aree verdi della città al fine di prevenire ogni situazione di possibile degrado e di contrastare lo spaccio ed il consumo di sostanze stupefacenti. Nella serata di ieri sono stati pertanto predisposti mirati servizi di controllo del territorio con l’obiettivo di passare al setaccio le aree sensibili, con l’intervento congiunto del personale delle Volanti dell’U.P.G.e S.P., della Squadra Mobile, e di una unità cinofila giunta appositamente dalla Questura di Bologna.

L’attività ha dato i suoi frutti in quanto nel Parco Rita Levi Montalcini di via Fazioli sono stati sottoposti a controllo un cittadino del Burkina Faso di 30 anni residente a Pioltello e un cittadino nigeriano di 28 anni residente in città. Al trentenne è stata trovata una bustina contenente 1,3 grammi di marjuana: l'uomo è stato segnalato come assuntore. Con l’impiego dell'unità cinofila Jago, in un anfratto del Parco, è stato rinvenuto un panetto di hashish del peso di 34,8 grammi.

I servizi sono poi proseguiti in altre aree della città: in tarda serata sono stati controllati tre cittadini pakistani che si trovavano in via Sesto nei pressi dell’area del parcheggio del centro commerciale Cremona Po. Q.R. di 24 anni, ospite della struttura di accoglienza per migranti di via Picenengo, è stato trovato in possesso di due involucri contenenti rispettivamente 2,3 e 4,4 grammi di eroina, oltre alla somma in contanti di 235 euro in banconote di vario taglio. Il giovane è stato denunciato per produzione e traffico illecito di stupefacente.

