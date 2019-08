In scooter senza patente e assicurazione, multa da 6.200 euro

CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE (23 agosto 2019) - In motorino senza patente, senza assicurazione e senza revisione. Una leggerezza costata molto cara ad un cittadino 38enne di origini indiane: quasi 6.200 euro di multa e il sequestro del ciclomotore per sessanta giorni. Ad accertare le tre infrazioni commesse in un colpo solo, alcuni giorni fa in paese, sono stati i vigili dell’Unione Lombarda di Casalbuttano e Corte de’ Cortesi . «Nell’ambito dei servizi serali di controllo del territorio - spiega il comandante Luciano Baccanti - gli agenti Matteo Stanghellini e Cristina Catenacci hanno fermato e identificato nel centro abitato di Casalbuttano il soggetto che, alla richiesta di esibire i documenti, ha prima tergiversato, poi ha ammesso di non aver mai conseguito il titolo abilitativo alla guida, la patente AM, né di essere in possesso del certificato di assicurazione; dai successivi controlli abbiamo appurato inoltre che lo scooter non era neppure revisionato. Sono quindi scattate le sanzioni previste dal codice della strada, ovvero 5.110 euro per la guida senza patente, 868 euro per la mancanza dell’assicurazione e 173 per l’omessa revisione».

