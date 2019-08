Prima le fiamme poi l'esplosione, trattore distrutto

SORESINA (22 agosto 2019) - Fiamme e paura poco dopo le 14 lungo la Persicana. Per cause in corso di accertamento, il motore di un mezzo agricolo al lavoro nelle strade di campagna ha preso improvvisamente fuoco. Il rogo ha generato anche un'esplosione, percepita anche a chilometri di distanza. Nessuna conseguenza per chi si trovava al volante del trattore, veicolo completamente distrutto. L'incendio è stato spento dai vigili del fuoco.

