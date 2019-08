Ultranovantenne salvato dai carabinieri

CREMONA (22 agosto 2019) - Decisivo intervento dei carabinieri in città nella serata di ieri. I militari sono stati allertati dalla nipote di un 92enne che, in forte stato di agitazione, minacciava di togliersi la vita con un coltello; arrivati immediatamente in casa del pensionato, uno degli uomini dell'Arma ha cercato di calmarlo mentre il collega è riuscito a strappargli dalla mano la lama lunga 18 centimetri. E' stato poi richiesto l'intervento del 118 e l'ultranovantenne è stato ricoverato presso l'ospedale Maggiore.

