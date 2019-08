Lei rifiuta di appartarsi in auto, lui la rapina

CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE (22 agosto 2019) - E' stato denunciato dai carabinieri per il reato di rapina, un 23enne nato a Suzzara (Mantova) e residente a Reggiolo (Reggio Emilia). A seguito delle indagini, anche mediante le immagini ricavate dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona, il 23enne veniva identificato quale autore della rapina compiuta lo scorso 11 agosto ai danni di una 23enne di Castelverde. I due si sono conosciuti su un social network, hanno deciso di incontrarsi e lui le ha subito chiesto insistentemente di appartarsi in una zona defilata del centro abitato di Corte de' Cortesi con Cignone. Ricevendo un rifiuto netto, il 23enne ha prima strattonato violentemente la giovane, per poi scaraventarla fuori dall'abitacolo dell'auto e dileguarsi a forte velocità con la macchina della ragazza.

