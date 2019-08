Cambonino, «Parcheggi a pagamento dopo 40 anni di silenzio»

CREMONA (22 agosto 2019) - «Torno dalle ferie e scopro che il Comune vuole 8.400 euro all’anno per parcheggiare le auto sulla striscia di terra sotto casa nostra - mai recintata, né chiusa, né, tantomeno, segnata con degli stalli - dove da decenni mettiamo le auto. Fa parte della rivalutazione del Cambonino?». C’è un misto di sorpresa, incredulità e, diciamolo, anche un filo di rabbia nelle parole con le quali uno dei residenti al civico 45 di via Panfilo Nuvolone (edificio privato) ha deciso di venire allo scoperto e dare voce agli altri condomini per illustrare la vicenda. In quell’area, una distesa di cemento priva di qualsiasi arredo, per quarantanni, e anche adesso, può parcheggiare chiunque. È sempre stato così. E ad usufruirne sono stati soprattutto gli inquilini di quel complesso edilizio, dove, in tutto, risiede un’ottantina di famiglie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO