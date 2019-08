Via Panfilo Nuvolone, l'ascensore adesso funziona

CREMONA (22 agosto 2019) - E’ finalmente terminato il periodo di prigionia forzata per gli inquilini anziani o disabili residenti nel condominio Aler di via Panfilo Nuvolone 2, dove l’ascensore non funzionava più sin dalla fine di giugno. Dopo un lavoro serrato che si è protratto per tutta la settimana di Ferragosto (con la sola eccezione del 15) e per le due giornate successive, martedì si sono conclusi i lavori di ripristino, ed ora l’ascensore funziona perfettamente. Un epilogo che è stato ovviamente accolto con grande soddisfazione dai diretti interessati, a partire da quanti - nelle scorse settimane - si erano tenacemente battuti per porre fine a quella situazione fonte di enormi disagi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO