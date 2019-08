Asilo a nuovo con i genitori-imbianchini

SAN BASSANO (22 agosto 2019) - Recinzione, cancelli, facciata: la scuola dell'infanzia messa a nuovo grazie ai volontari. Amministratori comunali, genitori, semplici cittadini si sono rimboccati le maniche e da giorni si stanno dedicando sotto il sole alla sistemazione dell’asilo di via Vismara. Otto le persone che si sono avvicendate per ritinteggiare la struttura, affiancate dal sindaco Giuseppe Papa e dal suo vice Laura Bignami. E, parallelamente al loro intervento, è stata rimossa anche la copertura della pensilina d’ingresso, ormai logora e malandata, che verrà sostituita da una ditta specializzata prima dell’inizio della scuola. Al di là della scelta di mettersi a disposizione della comunità, i volontari si sono avvalsi delle direttive di un imbianchino di professione, Alberto Bertoni, che ha fornito indicazioni chiare su come procedere nell’esecuzione dei lavori. Ieri è stata completata la parte esterna (recinzione e cancelli) e, per chi passa dalla strada, il colpo d’occhio è decisamente cambiato. La prossima settimana si procederà alla tinteggiatura della facciata.

