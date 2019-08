Where ARE U, l'app che salva la vita

L'app Where ARE U permette di effettuare una chiamata di emergenza e inviare contemporaneamente la posizione esatta del chiamante alla Centrali del Numero Unico dell’Emergenza (NUE) 112 della Lombardia. In base ai dati forniti da Areu, l'agenzia regionale di emergenza urgenza, dal 18 al 20 agosto i download in Lombardia dell'app sono stati oltre 32.500 a fronte della media giornaliera di circa 600-800. L'assessore Gallera: "L'innovazione tecnologica salva la vita e rende i servizi più accessibili, a portata di smartphone".

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO