Guida senza la patente, denunciato 24enne imprenditore

CREMONA (21 agosto 2019) - Un imprenditore 24enne di Castelvetro Piacentino è stato denunciato in stato di libertà per i reati di falsità materiale commessa da privato in certificato o atto amministrativo e guida senza patente perché mai conseguita. Fermato in viale Trento e Trieste dai carabinieri al volante di una Audi A7, l'imprenditore ha esibito alla richiesta dei documenti una patente di guida emessa dalle autorità del Regno del Marocco. L’imprenditore dichiarava di aver regolarizzato la propria posizione, iscrivendosi e frequentando una scuola in quel paese, peraltro, paese di origine della sua compagna e pertanto dallo stesso frequentato per motivi di soggiorno, conseguendo così la tanto agognata patente. I militari, non convinti dalla versione fornita dal 24enne e soprattutto dalle fattezze del documento, decidevano di approfondire gli accertamenti. Gli esiti delle analisi, confutavano i sospetti dei militari in quanto il documento risultava falso, e il 24enne imprenditore veniva così deferito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO