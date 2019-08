Cade in mountain bike e batte la testa, muore 58enne

BRESCIA (20 agosto 2019) - Non ce l'ha fatta la 58enne Nicoletta Francesconi, cremonese di origine, che sabato attorno a mezzogiorno è caduta dalla sua mountain bike e ha battuto la testa mentre stava transitando in compagnia del marito in località Valle di Virle. Il tragico incidente si è verificato in discesa lungo la strada asfaltata che attraversa la valle; a causa probabilmente di un piccolo dosso artificiale, la 58enne ha perso il controllo della sua bicicletta ed è caduta battendo violentemente la testa. Il marito ha subito lanciato l'allarme, ma i soccorritori si sono resi conto della gravità delle condizioni. Trasportata alla Poliambulanza, Nicoletta Francesconi si è spenta ieri.

