Cocaina pronta allo spaccio, arrestati due pusher a Caorso

CAORSO (20 agosto 2019) - Scoperti con 103 grammi di cocaina pronta allo spaccio: arrestati due pusher marocchini al casello A21. Si tratta di un 31enne ed un 28enne domiciliati a Milano nella zona di via Corvetto in un fabbricato in stato di abbandono, bloccati a bordo di una utilitaria al casello della Bassa Piacentina dai carabinieri di Ponte dell’Olio, coadiuvati da personale della compagnia di Piacenza. Spacciavano da almeno due mesi nelle campagne caorsane, fra i clienti anche cremonesi.

