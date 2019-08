Giardini: bivacchi, aghi e sporcizia: l'ira delle mamme

CREMONA (20 agosto 2019) - Prima la rabbia e lo scambio di vedute a due passi dai giochi impraticabili. Poi il tamtam sui social, sempre più carico di preoccupazione e sdegno. Alla fine la richiesta di un intervento, di una risposta decisa, risolutiva. Sono cresciuti negli ultimi giorni - documentata da una serie di scatti più che eloquenti - i timori di mamme e nonne che frequentano, con i loro piccoli, il parco giochi di piazza Roma, l’area vicina all’ex casetta del custode. A dare voce alla protesta è una delle madri, che non usa giri di parole. «Ho deciso di raccontare quel che accade perché sono stufa, come tutti i genitori che frequentano i giardini pubblici. Non è la prima volta che vado con i miei figli e trovo il posto sporco, addirittura pericoloso. Ogni volta che vado, prima devo controllare se ci sono bottiglie, resti di droga o addirittura aghi, che sono stati trovati a più riprese. Una volta - prosegue la mamma - quattro ubriachi dormivano sullo scivolo, circondati da bottiglie e vomito».

