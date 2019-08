Erba alta, salgono le proteste: sfalci, il Comune entra in azione

CREMONA (19 agosto 2019) - Dopo le proteste, crescenti, in varie zone della città, la risposta, concreta, dell’amministrazione comunale. È partito il nuovo ciclo di sfalci dell’erba in tutta la città. Dai competenti uffici - fanno sapere da palazzo comunale, con una nota diffusa nelle scorse ore - sono già stati firmati gli ordini di servizio che riguardano tutte e cinque le zone in cui è diviso il territorio del Comune di Cremona. Il termine dei lavori, che interessano oltre alle aree verdi comunali anche i giardini delle scuole, è previsto per sabato 7 settembre.

