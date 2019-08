In sella a una bici rubata, denunciato un 14enne

CREMONA (19 agosto 2019) - Ha cercato di allontanarsi in bicicletta appena ha visto la polizia e, proprio in quel momento, una signora ha telefonato in questura dicendo che aveva riconosciuto la due ruote che le era stata rubata in piazza Roma. Gli agenti hanno bloccato un 14enne e lo hanno denunciato per ricettazione.

E' successo ieri pomeriggio, intorno alle 17. Gli uomini della squadra Volante erano impegnati in un controllo quando hanno notato un gruppo di ragazzini in atteggiamento sospetto. Gli adolescenti hanno cercato di dileguarsi, ma i poliziotti non li hanno persi di vista. La telefonata della donna ha infine permesso agli agenti di bloccare il 14enne. Portato in questura, il giovanissimo è stato raggiunto dalla madre ed è poi scattata la denuncia per ricettazione.

