CREMONA (18 agosto 2019) - Annunciati, nelle celebrazioni di oggi, i nuovi incarichi per quattro sacerdoti diocesani. Tra loro il sacerdote novello don Arrigo Duranti, che inizierà il proprio ministero a Casalmaggiore, e altri due vicari: don Marco Notarangelo, destinato a S. Sebastiano, a Cremona, e don Gabriele Mainardi, a Pizzighettone. Trasferimento anche per don Gabriele Battaini che diventa parroco in solido dell’unità pastorale di Corte de’ Frati, Casalsigone, Castelnuovo Gherardi, Olmeneta e Pozzaglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO