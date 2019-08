Parco Monti come una giungla

CREMONA (18 agosto 2019) - Ha i giorni contati la giungla urbana del parco Monti, al Cambonino, che ha sommerso indisturbata cavallini a dondolo, altalene e gli altri giochi per bambini. Qui, come in altri parchi e aree verdi della città, infatti, da domani arriveranno i giardinieri delle cooperative sociali a cui è stato affidato lo sfalcio del verde. Lo assicura l’assessore all’Attenzione alle piccole cose, Rodolfo Bona, che spiega: «Da lunedì e per 15 o 20 giorni saranno effettuati gli sfalci in parchi, giardini e aiuole di molte zone della città, compresi i parchetti delle scuole. Si tratta di un piano di interventi che si aggira sui 220 mila euro di spesa e purtroppo non siamo riusciti a partire prima perché non c’erano soldi in cassa per questa attività. Un tempo — spiega Bona — le squadre delle Serre comunali erano composte da una trentina di operai, ma oggi sono rimasti in nove. E in questi anni il verde urbano è cresciuto. Dunque le Serre non sono più in grado di gestirlo e la manutenzione viene quindi appaltata a ditte esterne».

