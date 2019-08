Urto violentissimo auto-moto, la vittima è Simone Araldi

CREMONA (17 agosto 2019) - Non ce l'ha fatta il 34enne coinvolto nel gravissimo incidente di ieri sera. Intorno alle ore 22, Simone Araldi - residente in città - in sella alla sua una moto Kawasaki 650 cc, mentre percorreva via Mantova diretto verso la periferia, è stato travolto da una Renault Clio condotta da un 64enne in uscita da via dei Partigiani, che svoltava a sinistra in direzione del centro città.

A seguito dell'urto violentissimo, il motociclista era stato trasportato in codice rosso presso il reparto di Terapia intensiva dell'Ospedale Maggiore. Ma a causa delle gravissime ferite riportate, Simone Aradi è morto in ospedale intorno alle tre di questa mattina.

Sul posto erano intervenute due pattuglie della Polizia Locale per i rilievi di rito e per regolare la viabilità rallentata: il 64enne, non avendo dato la precedenza al motociclista, è stato denunciato per omicidio stradale.

