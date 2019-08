Regala le tende al presidio della polizia stradale

CREMONA (17 agosto 2019) - Ha 42 anni e da 27, con i fratelli Silvestro e Mauro, lavora nella ditta di famiglia ‘L’Orientale’, a Bagnara. Qui si fanno tende e tendaggi. Quasi ogni giorno, per lavoro, Federico Zambelli entra in autostrada e un giorno, buttando l’occhio sulla postazione della polizia stradale subito dopo il casello di uscita, gli è venuta l’idea di regalare una tendina. Di colore blu, non a caso: è quello della polizia. «Mi chiamo Federico e faccio tende. Vedo che la postazione è sempre al sole. Vorrei montarvi una veneziana. Ve la vorrei regalare per ringraziarvi di ciò che fate per noi automobilisti», ha spiegato Zambelli alla comandante, Federica Deledda, prima di procedere. Ricevuto l’okay, si è messo all’opera.

