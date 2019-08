Nelle ex porcilaie due auto e targhe rubate

SORESINA (17 agosto 2019) - Una targa italiana rubata nel Milanese; un’altra targa, questa volta romena, dichiarata smarrita a Lodi; due auto abbandonate, svariati motorini e tanta immondizia di vario genere. E’ quanto rinvenuto dalla polizia locale di Soresina all’interno delle ex porcilaie di via Arderico, all’interno di un’area pignorata e posta sotto sequestro dall’autorità giudiziaria. Un’area nella quale nessuno potrebbe e dovrebbe entrare ma che invece così blindata al mondo esterno proprio non appare. Anzi, da quel che si è appreso risulterebbe visitata con una certa frequenza.

