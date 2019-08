Vasto cordoglio per l’avvocato Gritti

SORESINA (16 agosto 2019) - «Io non ho paura della morte. Non voglio soffrire». Lo aveva confidato agli amici più intimi un giorno dello scorso luglio, dopo aver scoperto che quel mal di schiena che da diverso tempo lo tormentava, era causato da un tumore. All’alba di oggi è morto l’avvocato Luigi, ‘Gigi’, Gritti. Il Ferragosto lo aveva trascorso sul lago, poi, nella notte, una crisi respiratoria. È stato trasferito in ambulanza all’ospedale di Cremona, dove alle sei del mattino è spirato. La camera ardente sarà allestita presso l’abitazione di Azzanello, dove la salma giungerà nella tarda mattinata di domani. Domenica alle 18 saranno officiate le esequie in forma civile, accompagnate dalla Fanfara dei Bersaglieri per il cimitero. Quindi si proseguirà per il Polo Crematorio di Cremona.

