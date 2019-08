Sul treno senza biglietto, donna aggredisce poliziotto

CREMONA (16 agosto 2019) - Stava raggiungendo l’aeroporto di Orio al Serio per prendere l’aereo e tornare a casa, nella sua terra di origine, per le vacanze estive. Ma è stato aggredito e ferito da una donna nigeriana che viaggiava sullo stesso convoglio — partito da Milano e diretto a Bergamo — e che, essendo salita senza biglietto, stava discutendo con il capotreno. Protagonista dell’accaduto, l’ennesimo fatto di cronaca degli ultimi mesi sulle carrozze del trasporto ferroviario regionale, un poliziotto della questura di Cremona, in quel momento fuori servizio. Il poliziotto, intervenuto nella discussione accesa tra la donna e il capotreno, è stato preso a graffi e morsi. Trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale orobico, ha subito lesioni giudicate guaribili in sette giorni. E ha anche perso il volo. La donna, incinta e con una richiesta di permesso di soggiorno in corso di valutazione, è stata presa in consegna dai colleghi della polizia ferroviaria di Bergamo.

