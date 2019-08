Territorio al setaccio: 50 servizi preventivi dei carabinieri

CREMONA (16 agosto 2019) - Tra la sera del 14 agosto e questa mattina, sono stati svolti circa 50 servizi preventivi per contrastare i reati contro patrimonio, persona, violazioni al codice della strada e droga.

Tali risultati dimostrano che «l’Arma dei Carabinieri non è andata in ferie. In particolare in questo periodo stiamo compiendo un particolare sforzo per contrastare i reati contro il patrimonio, in particolare stiamo organizzando i servizi di controllo del territorio, dopo aver analizzato le criticità del fenomeno al fine di individuare le strategie più idonee da adottare. L’obiettivo primario è stato e continuerà ad esserlo per tutto il periodo estivo, quello di predisporre dei servizi nelle fasce orarie più idonee e nei settori o nelle zone normalmente più colpite. E' certamente meglio prevenire che intervenire a reato commesso».

Grazie al servizio straordinario di controllo del territorio, disposto dalla Compagnia dei carabinieri, sono stati controllati 42 veicoli, identificate 73 persone di cui 24 stranieri in possesso di permesso di soggiorno. Quindi, ispezione amministrativa di un esercizio commerciale, in piazza Risorgimento, con l'identificazione di 12 avventori. Denunciate due persone per guida in stato di ebbrezza e cinque per uso personale di sostanze stupefacenti.

