'Ferragosto in carcere', a Ca' del Ferro i radicali e la Camera Penale

CREMONA (16 agosto 2019) - Nell'ambito dell'iniziativa 'Ferragosto in carcere' promossa dai Radicali, questa mattina, dalle 10,30 stanno visitando il penitenziario di Ca' del Ferro, Gino Ruggeri, segretario di radicalicremona.it, Maria Teresa Molaschi, psicologa, e l'avvocato Laura Negri della Camera Penale di Cremona e Crema 'Sandro Bocchi'.

E' un'occasione per unirsi alla comunità penitenziaria e per approfondire la riflessione sulla difficile situazione delle carceri italiane.

