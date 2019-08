Tra arte e fede: nuovo sito internet per la Cattedrale

CREMONA (16 agosto 2019) - Nel giorno in cui si festeggia l’Assunzione di Maria, cui la Cattedrale è dedicata, è stato inaugurato il nuovo sito web La Cattedrale di Cremona che parla del Duomo, del Torrazzo e del Battistero. Il sito internet, il cui indirizzo è cattedraledicremona.it, può essere consultato in italiano, ma anche in inglese, francese e tedesco.

Oltre alla sezione Culto con le pagine dedicate alla lettura e agli appuntamenti liturgici e alle celebrazioni, c’è la sezione di Arte e Storia che presenta i quattro edifici collegati: il Torrazzo, il Duomo, il Battistero e la chiesa di San Girolamo. A differenza della precedente versione, in questo nuovo sito si potrà navigare anche su tablet e smartphone. Toccando lo schermo si può interagire scorrendo le immagini o toccare i punti sensibili delle mappe interattive che mostrano l’opera nella sua posizione, così come fa il mouse nella navigazione su computer.

«Il viaggio virtuale guida il visitatore ad approfondire, attraverso i contenuti, la conoscenza spirituale di ciò che si trova di fronte», spiega don Alberto Franzini, parroco della Cattedrale. «Il percorso potrebbe iniziare dalla navata centrale, la cui decorazione pittorica presenta una efficacia catechetica di straordinario valore. L’obiettivo che si voleva raggiungere non era quello di sostituirsi alle pubblicazioni che in modo approfondito esaminano l’enorme tesoro custodito in Cattedrale, ma di farlo conoscere anche a chi non ha la fortuna di poter venire a visitarlo di persona e per chi è lontano e, stimolato da tanta bellezza, può inserire Cremona fra le tappe del suo viaggio. Il sito è tradotto in quattro lingue».

Il progetto grafico è stato seguito da Enrico Giovannacci (tamtammedia.com) e Dueper Design (dueper.net) per la parte di sviluppo sofware e UX design. Hanno collaborato il fotografo Mauro Ranzani per la documentazione fotografica e Marco Tanzi per la supervisione dei contenuti.

