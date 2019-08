Violentissimo scontro frontale nella notte: due morti

PIEVE SAN GIACOMO (15 agosto 2019) - Ferragosto tragico. Nella notte, in un violentissimo scontro frontale tra auto a Pieve San Giacomo, sono morti due automobilisti. Le vittime sono Davide Peri, 49 anni, meccanico di Scandolara Ravara (alla guida di una Citroën Saxo) e Gaetano Vittoriani, operaio 29enne, residente in zona, a bordo di una Panda. Vani i soccorsi del 118. Cause e dinamica dello schianto sono al vaglio. I rilievi sono stati effettuati dai Carabinieri di Sospiro coadiuvati da quelli di Scandolara Ravara. Presenti i vigili del fuoco di Cremona. Salme recuperare dall’impresa di onoranze funebri Giani di Asola.

[LE FOTO]

