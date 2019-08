Casa Aler gratis per gli anziani virtuosi

CREMONA (15 agosto 2019) - Sono 161 i nuclei familiari in provincia di Cremona che beneficiano della recente misura regionale che prevede l’esenzione dal canone, per tre anni, per i settantenni che vivono in case di proprietà dell’Azienda Lombarda di Edilizia residenziale e che siano in regola con i pagamenti. Approvata lo scorso 11 dicembre dalla giunta regionale, la misura interessa i residenti in case di edilizia pubblica (Sap) di proprietà di Aler ed è in vigore dal primo gennaio di quest’anno. Ha una durata di tre anni, sino al 31 dicembre 2021. Premia chi è in regola con i pagamenti di canone e spese di condominio nell’ultimo quinquennio e ha compiuto almeno 70 anni entro lo scorso 31 dicembre. Altro requisito, indispensabile per ottenere il beneficio regionale, è essere assegnatario della casa popolare da almeno dieci anni e appartenere alla fascia di protezione e cioè avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente per l’Edilizia Residenziale Pubblica (Isee-Erp) entro i diecimila euro. Per coprire la misura, la Regione ha stanziato per il 2019 un contributo di 4 milioni di euro per 5.005 beneficiari, a cui seguirà, nei due anni successivi, un ulteriore stanziamento di circa 12 milioni di euro. Per quest’anno, all’Aler di Brescia, Cremona, Mantova sono stati destinati 640.348 euro per il pagamento degli affitti di 605 nuclei familiari. Fra questi, 161 sono in provincia di Cremona.

