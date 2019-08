Oggi la Madonna sul Po

STAGNO (15 agosto 2019) - Oggi dalle 15 al via la processione sul fiume in onore dell’Assunta. La statua della Madonna Regina del Po, dalla Cattedrale verrà trasferita alla canottieri Flora e attorno alle 15, dopo la preghiera e la benedizione verrà sistemata sull’imbarcazione del gruppo di protezione civile La Golena di San Daniele, che avrà a bordo anche il parroco di Stagno, don Giuseppe Galbignani e un altro degli organizzatori, Gigi Zagni.

Alla processione si unirà un catamarano con a bordo sindaci e amministratori cremonesi e piacentini, messo a disposizione da Assocanottieri. Per il Comune di Cremona saranno presenti il sindaco Gianluca Galimberti e gli assessori Barbara Manfredini, Luca Zanacchi, Maurizio Manzi e Rodolfo Bona, però in veste di vogatore. Per Stagno il primo cittadino Roberto Mariani. Al seguito anche la barca dell’amministrazione provinciale con al timone il comandante Mauro Barborini e il presidente reggente Rosolino Azzali.

In acqua tutte le ammiraglie delle società canottieri. La flotta discenderà il Po lentamente, l’arrivo a Brancere è previsto per le 16,30, dove sarà celebrata la messa sull’altare allestito sotto i pioppi, accompagnata dalla banda di Canneto sull’Oglio.

