A 83 anni il nonno volontario ripulisce il paese

GENIVOLTA (15 agosto 2019) - Si è scoperto volontario a ottant’anni, e da allora, quasi tutti i giorni, mette a disposizione il proprio tempo al servizio della comunità. Qualche settimana fa Ernesto Samarino di anni ne ha compiuti ottantatré, ma il decano dei volontari sembra non sentirli: ogni mattina apre e chiude la chiesa parrocchiale, poi raggiunge con l’auto il parcheggio del municipio, indossa la pettorina colorata e, spesso insieme al sindaco Giampaolo Lazzari, raccoglie rifiuti, pulisce le aree verdi, mette in ordine i magazzini comunali. Alla sua età potrebbe tranquillamente godersi la pensione (da agricoltore) e trascorrere le ore al bar con gli amici o nell’orto di casa, ma Samarini sentirebbe di non vivere in modo completo: «E’ più forte di me – racconta – mi piace guardarmi attorno e vedere ordine e pulizia. Poi muovermi un po’ fa bene alla salute, mi aiuta a mantenermi in forma».

