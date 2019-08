Picchia i figli e la madre: 38enne denunciata

GADESCO (14 agosto 2019) - Picchiava i figli (di sei e quattordici anni) e anche la madre sessantenne. Una 38enne residente a Gadesco, originaria di Codogno, è stata denunciata dai carabinieri della compagnia di Cremona per maltrattamenti in famiglia. Una storia di degrado e sopraffazione quella accertata dai militari, nella quale il prezzo più alto l’hanno pagato i bambini, tutt’ora alle prese con una grave forma di disadattamento sociale e in seria difficoltà a relazionarsi con i rispettivi coetanei. A portare alla luce la vicenda è stata la scuola.

