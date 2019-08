Scacco alla baby gang dello spaccio

CREMONA (14 agosto 2019) - I carabinieri non hanno dubbi: hanno chiuso il cerchio intorno alla baby gang dello spaccio del quartiere Po. Di sicuro, ieri sera nel corso dei servizi di monitoraggio dei luoghi di ritrovo dei giovani, hanno sorpreso con la droga due studenti, uno di 16 e l’altro di 17 anni, entrambi residenti a Cremona. Alla Procura della Repubblica del Tribunale dei Minorenni di Brescia dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Erano a parco Sartori, appartati su una panchina. In particolare, sempre stando alle risultanze investigative, all’interno di quella baby gang, diventata famigerata a inizio estate, avrebbero un ruolo di leader, tanto da essere considerati due veri ‘Ras’ dello spaccio. Tutti coetanei, i clienti. E il villaggio Po come fulcro del traffico.

