Pantera, arriva l'elicottero dei vigili del fuoco

CREMONA (14 agosto 2019) - Dopo l'avvistamento di ieri sera fra Gerre de’ Caprioli e Stagno Lombardo, si sa che la prefettura ha allertato l'elicottero dei vigili del fuoco - già in azione presso la caserma di Cremona - per perlustrare anche dall'alto l'area interessata alla ricerca della presunta pantera. In campo, dunque, tutte le forze dell'ordine.

