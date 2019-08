Pantera, avvistamento in zona Mento

CREMONA (14 agosto 2019) - Mancano ancora conferme ufficiali, ma un ulteriore avvistamento della presunta pantera sarebbe appena avvenuto in zona Mento. Al momento non si conoscono i particolari ma di sicuro, al netto di tutti i dubbi del caso e della massima prudenza che gli inquirenti mantengono, continuando per il momento a privilegiare la pista del cane nero di grossa taglia piuttosto che quella della effettiva presenza del felino, le forze dell'ordine stanno convergendo sul posto: ci sono carabinieri, polizia e polizia provinciale. E' come se, improvvisamente, si fosse alzata l'allerta.

