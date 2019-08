Ruba da Zara e aggredisce l'addetto alla sicurezza, presa

CREMONA (13 agosto 2019) - Ruba da Zara, si libera dell'addetto alla sicurezza spintonandolo, ma viene bloccata dopo pochi istanti dai carabinieri. Un 29enne romena è stata arrestata nel pomeriggio di ieri.

La donna ha cercato di portare via un abito e due pantaloncini corti dopo aver rimosso i sistemi antitaccheggio, ma i suoi movimenti non sono sfuggiti al personale di sicurezza del negozio di via Cavour. Un addetto ha cercato di fermarla, ma la 29enne, dopo averlo spintonato, è riuscita a scappare. I militari, nel frattempo allertati, l'hanno rintracciata nelle vicinanze dell'esercizio commerciale. La refurtiva (valore circa 100 euro), seppur danneggiata a causa degli strappi provocati dalla rimozione dei sistemi di sicurezza, è stata restituita al negozio. La donna è stata processata per direttissima questa mattina.

