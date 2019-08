Impianti per energia pulita, fondi per otto milioni

MILANO (12 agosto 2019) - Pubblicato dalla Regione, nell'ambito del Piano di sviluppo rurale, il bando dedicato alle aziende agricole per il sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività di produzione di energia. La dotazione finanziaria è di 8 milioni di euro. Le domande possono essere presentate fino al 5 settembre 2019.

"Il legame tra l'agricoltura e l'ambiente è indissolubile e sempre più stretto - ha detto l'assessore regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi, illustrando il provvedimento -. Vogliamo sostenere le aziende agricole nei processi di innovazione. Avere cicli produttivi sempre più sostenibili a livello ambientale significa anche avere un posizionamento migliore sul mercato. L'obiettivo è stimolare la competitività del settore agricolo e garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali. Vogliamo contribuire a tutelare l'ambiente attraverso lo sviluppo di attività complementari a quella agricola rivolte alla produzione e all'utilizzo delle energie rinnovabili. Anche questa è una forma di multifunzionalità agricola - ha concluso l'assessore -, che vogliamo supportare, per incrementare il reddito delle imprese agricole, sfruttando in chiave ambientale le risorse come i reflui, che rappresentano una opportunità sia per la fertilizzazione dei suoli, pratica che vogliamo favorire per togliere spazio a sostanze chimiche, che per la produzione di energia".

Sono ammissibili i seguenti interventi: