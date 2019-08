Si scaglia contro i vigili: 'Vi ammazzo tutti', arrestato

CREMONA (13 agosto 2019) - La segnalazione è arrivata alla centrale operativa della polizia locale poco dopo le 13 di sabato: «C’è un ragazzo a terra in via Palio dell’Oca, deve aver avuto un malore». Si sono precipitati, i vigili. Ma raggiunta quella zona del centro, e individuato il ragazzo steso sul selciato, poi identificato per un 35enne cremonese, hanno immediatamente capito come non fosse stato colpito da malessere. Era ubriaco. E anche violento. All’arrivo degli agenti, si è immediatamente scagliato contro di loro: «Vi ammazzo tutti». Minacce, insulti e un immediato tentativo di aggressione, con spintoni e mani addosso. A quel punto, inevitabilmente, anche la reazione degli inquirenti è stata energica: il cremonese è stato immobilizzato e ammanettato. Arrestato con l’accusa di resistenza, violenza e minacce a pubblico ufficiale.

