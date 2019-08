Ha salvato un pescatore che rischiava di annegare: 'Non sono un eroe'

CREMONA (12 agosto 2019) - Non ha esitato a tuffarsi nel fiume Oglio per salvare un giovane pescatore che rischiava di annegare e, dopo 20 minuti di lotta contro la corrente, entrambi sono arrivati a riva, salvi per miracolo. L'assistente capo Alessio Catani, agente della polizia stradale di Cremona, è stato premiato questa mattina dal prefetto Vito Danilo Gagliardi. "Non mi sento un eroe - ha detto - mi sento un poliziotto, come ero prima. Forse i poliziotti sono un po' tutti degli eroi".

