Commercio in crisi, altre chiusure

CREMONA (11 agosto 2019) - Ora in città comprare uno Swatch sarà un’impresa. Il negozio della marca di orologi svizzeri ha chiuso. Sulla vetrina campeggiano i numeri telefonici a cui rivolgersi per garanzie e ricambi, numeri telefonici di Milano. È questa solo una delle vetrine vuote in via Mercatello. Stessa sorte infatti è toccata al negozio vicino a quello dello Swatch, Ebarrito Factory Cremona le cui vetrine sono oscurate e compare il cartello: affittasi. Di fronte un altro negozio ha chiuso i battenti, ancora abbigliamento, Avatasia abbigliamento. A controllare la situazione per quanto riguarda l’immobile di via Mercatello 4 è Pierluigi Chiodelli dell’omonima agenzia immobiliare che osserva: «Nel raccontare della chiusura dei negozi del centro l’unico elemento di analisi non possono essere solo gli affitti troppo alti — spiega —. I locali al civico 4 sono già affittati, spiega. Bisogna avere il coraggio di analizzare tutte le variabili che vanno dal proliferare dei centri commerciali, ma anche, a volte, da imprenditori del commercio alla prima esperienza e che rischiano di non calcolare oculatamente investimenti e tempi perché un esercizio commerciale cominci a dare profitto».

