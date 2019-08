Il militare Ferraro: «Era una pantera. Ho avuto paura»

CREMONA (11 agosto 2019) - Come sempre in questi casi, il numero di quelli che non credono supera abbondantemente la cifra di chi invece ci crede. Il sospetto dell’abbaglio estivo prevale sulla fiducia. E le riserve, se non addirittura le risate di scherno, schiacciano l’apertura di credito. Così, ovviamente, vige l’obbligo della massima cautela. Ma la segnalazione, arrivata questa mattina ai carabinieri e poi immediatamente girata a tutte le altre forze di polizia, è ritenuta «attendibile». Anche per l’assoluta affidabilità di chi l’ha inoltrata: un militare di stanza alla Col di Lana avrebbe incrociato una pantera lungo il sentiero ciclabile che da Cremona porta a Gerre de’ Caprioli e poi a Stagno Lombardo, inoltrandosi lì dove la golena del Po si allarga fra boschine e pioppeti, il Morbasco e i campi. Non ha dubbio alcuno, Giuseppe Ferraro, 41enne in servizio da 20 anni al Decimo Reggimento Genio Guastatori. «Era una pantera e mi prendo tutta la responsabilità di quanto affermo. Ho avuto paura».

