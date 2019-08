Inveisce contro i fedeli e minaccia i carabinieri, denunciato

SORESINA (11 agosto 2019) - Inveisce nel corso della funzione religiosa nei confronti dei fedeli presenti con frasi incomprensibili pronunciate in lingua straniera. E all’arrivo dei militari - chiamati dalle persone spaventati presenti in Chiesa, alla richiesta di fornire un documento di riconoscimento, si è opposto insultando e minacciando i carabinieri. Si è preso così una denunciata per "resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale", "minaccia" e "rifiuto di fornire le proprie generalità":

⦁ S.M.M., nato in Costa d’Avorio classe 1991, residente a Turbigo (Mi), disoccupato, pregiudicato.

I fatti sono accaduti venerdì 9 alle ore 18.30 all’interno della chiesa di San Siro in via Genala nel corso della funzione religiosa. Per riportare alla calma il 28enne si è reso necessario anche l’intervento dei sanitari del 118.

