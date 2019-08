Picchia la moglie che si oppone ai suoi tradimenti, denunciato

SORESINA (11 agosto 2019) - Un pensionato 65enne di Soresina è stato denunciato in stato di libertà per il reato continuato di "maltrattamenti in famiglia". L'uomo si è reso responsabile di maltrattamenti fisici e psicologici attuati nei confronti della moglie convivente 72enne, che è risultata essere stata maltrattata, a più riprese, dal 1985 all'aprile 2019, con percosse e vessazioni per essersi opposta ai continui tradimenti del marito. In questi mesi i militari più volte sono dovuti intervenire presso l’abitazione della coppia per sedare gli animi e per monitorare la situazione.

