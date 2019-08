Furto fallito per quattro ladri di biciclette, denunciati

CREMONA (11 agosto 2019) - Furto fallito per quattro ladri di biciclette. I carabinieri hanno denunciato in stato di libertà per "tentato furto aggravato in concorso" quattro persone:

⦁ L.L., nato a Matera classe 2000, residente a Tortona (Al);

⦁ M.A., nato a Lodi classe 1992, residente a Cologno Monzese (Mi);

⦁ M.G., nato a Genova classe 1999, residente a Lavagna (Ge);

⦁ V.A., nato e residente ad Alessandria classe 2001.

La notte scorsa, presso la stazione ferroviaria di Cremona, i quattro hanno tentato di rubare altrettante biciclette parcheggiate all’esterno, danneggiando i lucchetti antifurto con un tubo. I carabinieri giunti sul posto, su richiesta della Centrale Operativa, li hanno fermati e identificati. La refurtiva è stata recuperata.

