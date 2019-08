Acquedotte: affidamento diretto in tutte le edizioni

CREMONA (11 agosto 2019) - Il sistema di affidamento diretto dei finanziamenti al festival Acquedotte andava avanti dal 2016. In sostanza, una prassi consolidata, scelta dall’ente e replicata per quattro anni senza alcuna differenza perché evidentemente ritenuta assolutamente corretta, giudicata del tutto lecita sulla base della norma. Morale: o è così, e quindi l’inchiesta sul 2019 è destinata a sgonfiarsi; oppure non è così e allora anche il modello di affidamento utilizzato nelle tre precedenti edizioni potrebbe contenere in pancia i medesimi, presunti, profili di irregolarità che gli investigatori ipotizzano per il 2019.

