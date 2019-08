Trovate 40 siringhe sporche di sangue lungo le rogge

CREMONA (10 agosto 2019) - Siringhe pericolosamente abbandonate per la salute pubblica lungo le rogge del territorio. Partendo dalla perlustrazione delle rogge del quartiere Borgo Loreto, sino alla zona del cimitero di via Trieste di Olmeneta, i carabinieri hanno rinvenuto oltre 40 siringhe sporche di sangue e prive del cappuccio protettivo verosimilmente utilizzate da tossicodipendenti. Visto la pericolosità del materiale, tra l'altro presente in un’area altamente frequentata da sportivi e famiglie che amano passeggiare in bicicletta, e per ovvi motivi sanitari, il materiale è stato opportunamente rimosso per il successivo smaltimento.

